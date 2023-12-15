Украинская авиация и ракетные подразделения отдельно поразили по 2 района скопления российских оккупантов и техники.

Силы обороны Украины отчитались об ударах по позициям российских захватчиков на фронте за прошедшие сутки. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - сказано в сводке.

Также, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 аэробалистическую ракету Х-47м "Кинжал".

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"Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 склада боеприпасов противника", - отмечается в сводке.

При этом, враг в целом нанес 4 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Отдельно сказано, что ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные дроны.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки Вооруженными силами Украины ликвидировано 1090 военных российской армии.

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