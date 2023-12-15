В то же время нет подтверждений закрепления захватчиков на одной из улиц города.

Российские войска двигаются вперед возле Авдеевки Донецкой области. Это подтверждают геолокационные данные.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), россияне продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении 14 декабря и совершили подтвержденное продвижение вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 14 декабря, показывают, что российские войска продвинулись немного южнее железнодорожной линии, которая проходит к северо-западу от Степного (примерно 7 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские "военкоры" утверждают, что захватчики продолжают тяжелые штурмы вблизи Степного и продвигаются вдоль железнодорожной линии в районе этого населенного пункта.

Видео дня

Представитель украинской бригады, дислоцированной на Авдеевском направлении, предположил, что оккупанты ведут особо интенсивные обстрелы на участке между Степным и железнодорожной линией, а также пытаются вывезти тела погибших в бою из этого района.

Российские блогеры утверждают, что оккупанты закрепляются на юго-восточных окраинах Авдеевки, в частности, вдоль улицы Колосова. ISW не нашел визуальных доказательств этих заявлений.

Авдеевка сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, на Авдеевском и Марьинском направлениях два дня продолжаются массированные наступательные действия российских оккупантов. Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге. Враг активно применяет авиацию и управляемые авиабомбы.

На днях глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что несмотря на погодные условия российские захватчики не оставляют попыток захватить город. Вокруг Авдеевки продолжаются почти круглосуточные вражеские штурмы.

В британской разведке отмечают, что в течение последней недели Авдеевка оставалась сектором, где происходят самые интенсивные бои на фронте. Отмечается, что российские наступления продолжают характеризоваться преимущественно нападениями пехоты.

Вас также могут заинтересовать новости: