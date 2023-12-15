Личный состав армии оккупантов вновь существенно сократили.

Вооруженные силы Украины порадовали новой партией уничтоженных оккупантов: за сутки ликвидировано 1090 военных российской армии.

Общее количество мужчин из РФ, которых официально ликвидировали на украинских территориях, дошло до 343 890 человек. Такую новую цифру назвал Генштаб ВСУ в своем утреннем отчете.

Помимо "живой" силы, другие потери России в Украине составили:

Танков - 5706 (+14) ед;

боевых бронированных машин - 10654 (+38) ед;

артиллерийских систем - 8099 (+11) ед;

РСЗО - 920 (+0) ед;

средства ПВО - 605 (+0) ед;

самолетов - 324 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6226 (+20);

крылатые ракеты - 1608 (+2);

корабли / катера - 22 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 10699 (+24) ед;

специальная техника - 1189 (+4).

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Ночью Украина уничтожила 14 "Шахедов", которые запустила РФ

Ночь на 15 декабря вновь разрывали звуки воздушной тревоги из-за атаки оккупантов. Армия РФ запустила по украинским территориям 14 "Шахедов" после тяжелого дня - 14 декабря она также терроризировала столицу и другие области Украины "бесконечными" тревогами.

Как уточнили Воздушные силы ВС Украины, все цели ночью удалось сбить. Свои БПЛА-убийцы армия РФ запустила по привычному маршруту: из района Приморско-Ахтарск.

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