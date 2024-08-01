Наверняка речь идет о каком-то модифицированном варианте БПЛА, предположил Жирохов.

Сбить российский вертолет Ми-8 в оккупированном Донецке дроном удалось благодаря мощной работе украинской разведки, отметил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

"Во-первых, для того, чтобы подловить вертолет Ми-8 на взлете, тем более санитарный, который выполняет внутренние полеты - нужна работа разведки", - сказал Жирохов.

Он сообщил, что полевые площадки для вертолетов россияне рассредоточили по всему Донецку, Макеевке.

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"И знать, что именно с этой площадки будет взлетать вертолет - это мощная работа разведки", - отметил эксперт.

В то же время, если вертолет был сбит FPV-дроном, то этот беспилотник должен был пролететь большой путь.

"Во-вторых, относительно FPV-дрона - и наши военные говорят, что это FPV-дрон, но, скорее всего, если это и вправду FPV-дрон - это очень на большой дальности. Это модифицированный какой-то вариант, какой-то новый для россиян, потому что на этих площадках возле Донецка, возле Макеевки они чувствовали себя в безопасности", - отметил Жирохов.

По его словам, россияне распространили много разных версий причины сбития вертолета

"Были разговоры и о "Хаймарс", и о дружественном огне, и что вообще, это не украинцы сбили вертолет. В целом, это очень такой интересный случай. Я думаю, со временем мы будем знать больше деталей и сможем более конкретно говорить, что это было", - добавил Жирохов.

Украинский дрон впервые сбил российский вертолет

Как сообщал УНИАН, двухкилограммовый украинский дрон "приземлил" 12-тонный российский вертолет Ми-8. Это произошло в среду, 31 июля. На кадрах, которые распространили соцсети, видно, как под Донецком на оккупированном Россией востоке Украины горит транспортный вертолет Ми-8.

Восточная окраина Донецка находится ближе к 16 км от линии фронта. Очевидно, именно там и произошла атака. Чтобы преодолеть 16 км, FPV может понадобиться помощь от второго дрона, который идет за несколько км, захватывает и ретранслирует его командный сигнал малой дальности. Это сложная операция, которая требует тщательной координации.

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