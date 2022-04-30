Оккупант заявил жене, что вернется домой в конце августа или в начале сентября.

Российские оккупанты планируют наступление в Днепропетровской области и жалуются на большие потери. А домой они рассчитывают вернуться в конце августа или в начале сентября.

Это подтверждает свежий перехват, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в официальном Telegram-канале.

На аудиозаписи ниже можно услышать беседу Руслана, мобилизованного из так называемой "ДНР", со своей женой. Подразделение оккупанта расположено в Зеленодольске и собирается атаковать Днепропетровскую область. Враги получили подкрепление в этом оперативном районе, о чем сообщил солдат.

"Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация", — рассказал Руслан.

Далее захватчик заявил, что вернуться домой через три месяца после начала полномасштабного вторжения, не получится. Он планирует приехать обратно в конце августа или в начале сентября.

В разговоре оккупант также упомянул большие потери и рассказал, как все изменится в так называемой "ДНР" после возвращения солдат с фронта.

"Уложили много пацанов. Молчать никто не будет. Многого насмотрелся. У нас "республики" зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили", — подытожил Руслан.

Жена ответила ему: "Вот поэтому я и не хочу мальчика. Чтобы вот так какие-то твари просто забрали". При этом ни один из собеседников не обвинил Россию и войну в своих бедах. А Руслан успел похвастаться украденными солнечными батареями.

Напомним, сегодня УНИАН писал о еще двух свежих перехватах. В первом оккупанты показали, насколько боятся наступать под Чернобаевкой, а во втором один из солдат рассказал, как планирует забить себе осколок в ногу молотком, чтобы уехать с войны.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: