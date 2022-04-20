Россия запуталась в показаниях.

Российские СМИ 19 апреля опубликовали два противоречивых заявления насчет завода "Азовсталь" в Мариуполе, который вчера ВС РФ атаковали сверхмощными бомбами.

Об этом говорится в публикациях пропагандистских РИА Новости и РБК.

Накануне "Азов", обороняющий город от русских захватчиков, опубликовал видео, показав младенцев, детей и женщин со стариками, которые прятались в бомбоубежище завода.

Как свидетельствуют даты размещения материалов, сначала Минобороны РФ утверждало, что тысячи гражданских на территории самого крупного завода является "вбросом" Украины.

Это заявление датировано на сайте РБК 19 апреля 17:13.

Около 17:10появились сообщения о том, что оккупанты сбросили мощную бомбу на один из объектов "Азовстали", где находились 300 человек, в том числе дети.

Уже в 22:58 того же дня на РИА Новости вышла друга новость о том, что Россия "гарантирует безопасную эвакуацию мирных граждан из "Азовстали".

Россия уже не один раз предлагала украинским воинам "сдаться", чтобы якобы сохранить себе жизнь. При этом и дальше заявляет, что намерена уничтожить "нацбаты" в Мариуполе.

Украинские военные город не сдают, но призывают мировое сообщество повлиять на русских и открыть "зеленые коридоры".

Вас также могут заинтересовать новости: