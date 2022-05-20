В Минобороны РФ рапортуют о "расширении контроля над территориями Донбасса".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что российские оккупационные войска почти завершили операцию по "освобождению" так называемой "ЛНР".

Видео выступления Шойгу опубликовали росСМИ.

"Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции "Луганской и Донецкой народных республик" продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению "освобождение" "Луганской народной республики" – заявил он.

При этом Шойгу словами роспропаганды обвинил ВСУ в удерживании мирного населения в области, хотя украинские власти каждый день вывозят людей из зоны боевых действий и призывают местных жителей по возможности эвакуироваться.

Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал полностью разрушенное российскими оккупантами Рубежное: уцелевших зданий нет, во дворах - кладбища.

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