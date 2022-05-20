Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что российские оккупационные войска почти завершили операцию по "освобождению" так называемой "ЛНР".
Видео выступления Шойгу опубликовали росСМИ.
"Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции "Луганской и Донецкой народных республик" продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению "освобождение" "Луганской народной республики" – заявил он.
При этом Шойгу словами роспропаганды обвинил ВСУ в удерживании мирного населения в области, хотя украинские власти каждый день вывозят людей из зоны боевых действий и призывают местных жителей по возможности эвакуироваться.
Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал полностью разрушенное российскими оккупантами Рубежное: уцелевших зданий нет, во дворах - кладбища.