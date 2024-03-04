50% от всех средств на закупку вооружения планируют тратить именно в Украине.

Украинский рынок готов производить более миллиона дронов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конфереции.

"Мы сделали довольно значительные шаги по усилению собственного производства. Президент Владимир Зеленский ставил задачу - один миллион дронов. Мы понимаем, что украинский рынок готов производить более, чем 1 млн дронов", - заявил он.

По словам Шмыгаля, на организацию закупки беспилотников выделено около 40 млрд грн.

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"50% от всех средств на закупку вооружения планируем тратить именно в Украине. Концентрируемся на беспилотниках системах РЭБ, чтобы выиграть войну технологий", - проинформировал глава правительства.

Кроме того, он отметил, что Украина сотрудничает с лидерам мирового рынка оружия.

"Уже можно говорить о 5 заключенных контрактов, о создании совместных предприятий. В будущем совместных производств будут десятки", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль также рассказал, что с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило почти 20 млрд грн на фортификации и строительство оборонительных рубежей.

"Почти 3 млрд грн направили Министерству обороны и Госспецтранспорту. Еще более 16 млрд грн было выделено областным администрациям", - заявил он.

Изготовление дронов

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году в Украине будет изготовлен миллион дронов.

Он подчеркнул, что не может быть таких пауз и не может быть с этим проблем. Также президент заверил, что украинские воины будут получать в свои бригады отечественные дроны.

"Что касается производства, то миллион дронов в следующем году мы произведем. Миллион мы сделаем. Мы сделаем все, чтобы так оно и было, и я знаю, что так оно и будет", - заявил президент.

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