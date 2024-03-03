Он отреагировал на российские удары по Одессе и Курахово.

С начала последней недели российская захватническая армия использовала против Украины почти 400 управляемых авиабомб, более 50 дронов типа "Shahed" и более 40 ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам, опубликованном в Telegram. Он выразил соболезнования родным людей, погибших в результате попадания дрона в дом в Одессе.

"И сегодня весь день продолжалась спасательная работа в Одессе, на месте попадания "шахеда" в дом. Доставали тела детей из-под завалов. По состоянию на это время известно о 12 погибших, среди них пять детей. Мои соболезнования родным и близким. Пять человек удалось спасти", - сказал Зеленский.

Также президент отреагировал на российский удар по городу Курахово в Донецкой области. "Управляемой авиабомбой, которая попала прямо в крышу одного из домов. Без какой-то другой цели, кроме террора. По меньшей мере 16 человек ранены, каждому оказывается необходимая помощь. И это только два таких удара", - добавил он.

Зеленский отметил, что ни одно государство в Европе не смогло бы в одиночку выдержать такое давление, такое зло - поэтому важно, чтобы все международные лидеры и организации держались вместе и жестко реагировали на действия агрессора.

"Не хочет Путин никакого мира - он хочет только войны и смерти. Ему все равно, кого убивать. Главная цель - уничтожать. Сначала Украину и украинцев. А потом вас, уважаемые партнеры", - сказал президент.

Удары по Одессе и Курахово: что известно

В ночь на 2 марта российские оккупанты запустили по Одесской области беспилотные летательные аппараты, один из них попал в многоэтажку, почти полностью разрушив подъезд.

Спасательная операция в Одессе завершилась только сейчас. Погибли 12 человек, среди которых пятеро маленьких детей: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и 9-летний Сергей.

3 марта российская захватническая армия ударила управляемой авиабомбой по центру города Курахово. Военная администрация сообщила о 16 пострадавших и повреждения по меньшей мере 15 многоэтажек.

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