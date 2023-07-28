По словам оккупантов, был "прилет" ракеты.

Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области, находящемся под контролем оккупантов с 2014 года, ночью было громко. Местные Telegram-каналы пишут, что взрывы прогремели около 3 часов ночи. Оккупационная "администрация" сообщает о пожаре на нефтебазе.

"28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования. Информация о пострадавших не поступала", – сообщают оккупанты.

Враг публикует многочисленные видео, на которых демонстрирует вспыхнувший в Шахтерске масштабный пожар.

Видео дня

Ситуация в Донецкой области - это нужно знать

В июле 2023 года украинские силы зашли в Старомайорское на Шахтерском направлении, там продолжались тяжелые уличные бои с тактическим успехом.

27 июля военные объявили об освобождении населенного пункта Силами обороны. В Старомайорском базировалось подразделение вражеских десантников. Во время его зачистки группа ССО Украины обнаружила штабную документацию одного из батальонов и список, в котором зафиксированы немалые потери российского подразделения.

Враг блокировал продвижение украинских войск, контролируя высоты в Старомайорском, его освобождение дает Силам обороны возможность увеличивать площадь и дальность поражения противника артиллерией, объясняли эксперты.

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