Враг блокировал продвижение украинских войск, контролируя высоты в уже освобожденном Старомайорском.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что освобождение села Старомайорское Донецкой области открывает перед украинскими военными перспективы для дальнейшего продвижения. В частности, в направлении Старомлиновки.

"Старомайорское – почему и долго шли бои, потому что там были укреплены позиции врага. На этом направлении чуть ли не каждый населенный пункт, чуть ли не каждое село – это небольшой укрепрайон", – объяснил он в эфире "24 канала".

По словам эксперта, российские захватчики укрепляются и баррикадируются в разных помещениях и создают мощные опорные пункты. Из этих пунктов оккупанты бьют из артиллерии.

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Враг блокировал продвижение украинских войск, контролируя высоты в уже освобожденном Старомайорском. И после потери этих высот россияне закрепляются за ними, что дает Силам обороны возможность увеличивать площадь и дальность поражения противника артиллерией.

"Это открывает путь на Старомлиновку – это такой укрепрайон, который остается у врага на этом направлении", – резюмировал Мусиенко.

Контрнаступление ВСУ

Сразу несколько известных западных СМИ выпустили материалы о начале нового этапа контрнаступления украинских войск. В частности, издание NYT пишет, что направление основного удара припадает на юг. Украинские военные попытаются пройти через минные поля и добраться до Токмака Запорожской области, а в случае успеха – до Мелитополя. Для этого Украина начала вводить на поле боя дополнительные резервы.

В то же время CNN отмечает, что украинские защитники нащупали слабое место в обороне врага на юге Украины и начали большую атаку. Отмечается, что ВСУ прорвались в результате нескольких волн атаки, в которых использовались более 100 единиц бронированной техники.

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