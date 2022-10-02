Российским оккупантам не хватает сил для наступления, а украинские защитники имеют все необходимые ресурсы, чтобы окружить и выбить врага с позиций.

Вооруженные силы Украины имеют средства, чтобы разбить российскую группировку на Юге Украины даже без штурма вражеских укреплений.

Об этом сказал военный эксперт, экс-заместитель министра обороны Украины в 2014 году Леонид Поляков в эфире "Эспрессо".

"С военной точки зрения, я думаю, всем, даже российским военным руководителям, понятно, что Херсон – обречен. Это только вопрос времени, когда мы сосредоточим там усилия и уничтожим уже окончательно эти переправы и всю их группировку тоже окончательно уничтожим", - подчеркнул эксперт.

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По словам Полякова, российским оккупантам не хватает сил для наступления, а украинские защитники имеют все необходимые ресурсы, чтобы окружить и выбить врага с Правобережья Херсонщины.

"Вы может удивитесь, но я думаю, что вокруг этого плацдарма наших войск по численности меньше, чем русских, которые фактически в окружении там находятся, между нами и рекой. Мы будем потихоньку их выдавливать. Они, если так пойдет дальше, будут резервы. Мы снова будем выдавливать. А дальше еще раз найдем какое-нибудь слабое место, откуда они вытащили свои резервы, и снова там прорвем. И снова окружим их, так, как мы это показали уже дважды под Харьковом и туда в сторону Луганска. И если они не изменят свою тактику, то зачем нам менять свою, такую успешную", - подытожил он.

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны.

На юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен. Там им очень сложно. Захватчики имитируют подтягивание резервов путем маневрирования.

2 октября ВСУ уничтожили на юге 64 оккупантов, их технику и склад с боеприпасами.

Позже в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили удачную "демилитаризацию" оккупантов на Херсонщине

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