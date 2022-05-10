По информации главы ОВА, для предотвращения более серьезной аварии газораспределительные станции перекрыты.

Город Северодонецк в Луганской области остался без газа. Российские оккупанты перебили магистральный газопровод.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале.

"Сегодня днем российская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку. Единственное, что оставалось в городе из коммуникаций работающим – это газоснабжение. Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было. Люди могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду", – отметил он.

"В настоящее время магистральный газопровод перебит и разгерметизирован. Для предотвращения более серьезной аварии ГРС перекрыты. Газа в городе нет", – добавил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Генштаба ВСУ, Россия готовится к наступлению в направлениях Лимана и Северодонецка.

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