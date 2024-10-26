Эксперт не считает, что Северная Корея все свои решения принимает с Пекином.

История с отправкой северокорейских войск в Украину продолжается уже несколько недель. По словам Владимира Зеленского, уже через 2-3 дня оккупанты применят эти войска против Украины. Однако мир до сих пор не услышал серьезной реакции на такое сотрудничество между стратегическими соперниками США - Путиным и Ким Чен Ыном.

Может ли Украина рассчитывать на что-то, кроме "глубокого беспокойства" от Запада, что Путин пообещал Ким Чен Ыну и как на это реагирует Китай - УНИАН спросил у председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко.

Владимир, есть мнение, что Северная Корея большинство своих решений принимает только с разрешения Китая, из-за политической и экономической зависимости Пхеньяна от Пекина. Решение об отправке войск КНДР в Россию - также было согласовано с Пекином? Или для них это стало так же неожиданным?

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Я не согласен, что Северная Корея все свои решения принимает с Пекином. Безусловно, КНДР информирует Китай о некоторых решениях, как и Россия, и старается не действовать вопреки интересам Китая. Но КНДР не берет согласия у Китая на те или иные решения. И вопрос особых отношений Пхеньяна и Москвы - один из них.

Китай не контролирует полностью КНДР. Да, Северная Корея зависима от Китая, но она никогда не была марионеткой Пекина. Еще со времен Сталина Северная Корея была ближе именно к России. С экономической точки зрения КНДР зависима от Китая, но с политической - она ближе к Москве. Если бы США считали, что Северная Корея зависима от Китая - они бы никогда не вели переговоры с Пхеньяном, а напрямую обращались к Пекину. И тогда Трампу не пришлось бы ездить на встречу с северокорейским диктатором.

И да, можно сказать точно, что Китай не был в восторге от стратегического соглашения между Северной Кореей и Москвой. Поскольку это означает усиление влияния России на КНДР.

И решением об отправке войск в Россию Китай также недоволен по двум причинам. Первая - это признак того, что Китай не контролирует Северную Корею. Однако вторая причина является более важной - это противоречит китайско-бразильскому мирному плану. Его главная цель - деэскалация войны. А участие еще одной страны в этой войне - это эскалация. Даже Лукашенко это сказал. Что, к слову, также не случайно, учитывая их отношения с Китаем.

Но, если это не соответствует интересам Китая - может ли Пекин повлиять на такое решение? Возможно, каким-то образом ограничить это сотрудничество? Учитывая то, что Китай все же имеет некоторые рычаги влияния на Москву и Пхеньян.

Да, определенная реакция Китая возможна. Они могут сказать, "вот, хорошо, поиграли, проверили своих военных, но не увеличивайте свой контингент, не надо еще большей эскалации". Поскольку это не только создает больше угроз вокруг северокорейского полуострова и формирует определенный негативный фон для Китая, но и ухудшает его отношения с Западом. А Пекину это сейчас не нужно.

Если говорить о количестве военных из КНДР - 12 тысяч не выглядит чем-то критически большим. Поскольку количество российских военных на фронте исчисляется сотнями тысяч. Соответственно, повлияет ли это количество военных стратегически на войну - вопрос риторический. Учитывая это, какая польза для России и КНДР от такой отправки, учитывая риски той самой эскалации? Это только начало и дальше будет больше? Или это скорее польза для КНДР, которая может научить свои войска, готовясь к собственной войне?

Для начала - КНДР пока не готовится к войне. Поскольку тогда она не уничтожала бы мосты, которые ей нужны для наступления. Они не передавали бы России миллионы снарядов, если бы готовились к войне.

Для россиян здесь выгода очень простая. Чем больше они привлекут военных из других стран, тем меньше им придется забирать россиян. Но эту отправку 12 тысяч - это можно считать пробой пера. Это сейчас 12 тысяч. А если все пройдет хорошо, удастся организовать нормальное взаимодействие, логистику, то завтра уже будет 20 тысяч, послезавтра 50 тысяч.

Мог ли Ким Чен Ын сам предложить Путину эту помощь? Вполне да. И Путину такой шаг понравился - мы видели его реакцию во время саммита БРИКС. Поскольку когда они просят что-то у того же Китая - он очень часто отказывает. А тут Путину самому предложили помощь.

Но это создает прецедент. И если сейчас военные КНДР будут участвовать на стороне России, то завтра Ким Чен Ын скажет Путину - "Сейчас твоя очередь". Как поговаривают некоторые источники, уже сейчас Путин должен в обмен на этих военных передать КНДР определенные разработки или даже готовое вооружение.

То есть фактически, мы сейчас видим еще большее объединение этой "оси зла", когда они становятся все более зависимы друг от друга, помогают в таких ситуациях. Но в то же время мы не видим резких шагов Запада на это?

США и Южная Корея - они реагируют, на самом деле. Но здесь следует понимать - их волнует не Украина. Да, конечно, здесь есть определенная эскалация. И это новый фактор для Соединенных Штатов - они боятся эскалации от Украины, но на самом деле именно Россия делает это. Это уже третья волна эскалации от РФ в этом году. Первая - обстрелы энергетической инфраструктуры Украины весной. Вторая - наступление на Харьковщине. И сейчас участие войск КНДР.

Но гораздо больше их волнует тот факт, что Путин должен дать определенные военные технологии и вооружения Северной Корее. А КНДР является постоянной угрозой для безопасности в Восточной Азии. Пхеньян угрожает эскалацией Южной Корее, Японии и, соответственно, США. А Соединенным Штатам это сейчас не нужно.

Учитывая все эти риски, реакция Соединенных Штатов выглядит еще более вялой. Но возникает вопрос - как именно США и весь Запад должны реагировать на эти события?

Соединенные Штаты обязательно должны реагировать на эти события. Поскольку иначе это будет очередным проявлением слабости. И это только усилит наглость России, КНДР и даже Китая. Они увидят, что США никак не реагирует и начнут позволять себе гораздо больше.

Да, республиканцы используют этот кейс в предвыборной гонке. Но все равно, они давят на Байдена, требуют от него реакции, проявления силы. Какая может быть реакция - на данный момент как минимум предупреждение. Мол, если это произойдет - мы будем рассматривать это как эскалацию и увеличим поддержку Украине. Вполне возможно, что это предупреждение и было, но оно не сработало.

Поэтому, если мы действительно увидим эти 12 тысяч на войне, то надо менять реагирование. Наиболее вероятное, что мы уже видим - это Южная Корея, которая должна снять ограничения на продажу оружия Украине. У них оружие хорошее, его покупают. И они могут снять эти ограничения, поскольку это интересы непосредственно их интересы.

Второй вариант - может быть зеркальный ответ. США и Европа могут создать определенный финансовый фонд, провести организационную работу, для формирования дополнительного контингента для иностранного легиона в Украине. Это могут быть, в частности, пилоты для F-16 с обслуживающим персоналом к ним. Здесь стоит заметить, что речь не идет об отправке непосредственно сил НАТО в Украину - этого точно не будет.

И третий вариант - асимметричный ответ - это снятие ограничений на нанесение ударов западным дальнобойным оружием по территории РФ. Но сейчас это вряд ли произойдет, как минимум до окончания выборов в США. И поводом для этого, скорее всего, станет не участие войск КНДР на стороне России, а обстрелы россиянами украинской энергетической инфраструктуры.

Из официальных источников можно сделать вывод, что россияне планируют использовать северокорейские войска на территории Курской области. Чисто формально, это может быть причиной сравнительно спокойной реакции Запада. А если РФ начнет привлекать войска из КНДР непосредственно на украинской территории - не может ли это стать причиной для пересмотра отношения Запада к этой войне?

Это только формальность. Не имеет значения, где именно используются войска. Да, формально, эти войска могут привлечь для того, чтобы помочь сохранить территориальную целостность РФ в рамках соглашения с КНДР. Но если так же формально, то Россия добавила территории четырех областей Украины в свою Конституцию. И поэтому, опять же формально, здесь нет особой разницы.

Путин просто использует этих военных в Курской области, поскольку ему там не хватает людей. Основная его цель - это Покровск, Часов Яр и другие города Донецкой области. Туда идут резервы. И сил в Курской области просто не хватает. Вот и все объяснение.