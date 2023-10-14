Российские паблики заявили о работе ПВО.

Вечером в субботу, 14 октября, во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремели взрывы, сообщают местные паблики.

"В Севастополе воздушная тревога из-за опасности ракетной атаки. Движение остановлено. Очевидцы говорят о работе ПВО", - отмечается в одном из сообщений российских Telegram-каналов.

Также сообщается, что в Севастополе уже третий день подряд в одно и то же время объявляют воздушную тревогу.

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Какой-либо официальной информации по этому поводу на данный момент нет.

Мониторинговая группа "Крымского ветра" сообщает, что за воздушной тревогой в Севастополе наблюдают два американских разведчика:

"По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, в воздушном пространстве у побережья Румынии ведет разведку американский самолет Boeing P-8A Poseidon без позывного (no callsign). Он взлетел в 13.04 с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. С утра разведку в этом же районе ведет БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11".

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