Успешная операция называется "Рыбалка".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал поджог российского ракетоносителя "Серпухов", подчеркнув, что "это не последняя операция".

В эфире телемарафона на вопрос относительно операции по поджогу российского ракетоносителя "Серпухов" и участия в ней российского военнослужащего, Юсов отметил, что сама операция началась с 2023 года, когда гражданин России, военнослужащий украинского происхождения, выступил против войны, хотел демобилизоваться и расторгнуть контракт.

"Его не пустили. Тогда он вышел на Украину, на украинские спецслужбы, ГУР, Легион "Свобода России", боевое подразделение, и уже государственный проект "Хочу жить". И была совместно отработана операция, в рамках которой более года получалась ценная информация. А потом, да, произошел поджог носителя крылатых ракет, в частности "Калибр". И вместе с ценной документацией боец с позывным "Гога" был эвакуирован в Украину", - рассказал представитель разведки.

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Он добавил, что теперь "Гога" является рекрутом Легион "Свобода России" и продолжит бороться с режимом Путина в рамках составляющей Сил безопасности и обороны Украины. "И да, это не последняя операция. В процессе реализации ряд еще таких, и новости точно будут", - заверил Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что Силы безопасности и обороны Украины эффективно вытесняют Черноморский флот из украинской акватории дальше от Крыма.

"Заставляют прятаться в Новороссийске, где недавно так же был яркий грохот по другим местам... Действия Сил безопасности и обороны - это всегда комплексные действия. И там, где может и должна работать "Магура", будет работать "Магура". Но, конечно, не "Магурой" единой. Поэтому и спецподразделение Главного управления разведки внимательно готовится к следующим операциям на разных отрезках, в том числе и морской акватории", - сказал он.

Поджог корабля "Серпухов"

Как сообщал УНИАН, ранее в разведке подтвердили вывод из строя российского ракетного корабля "Серпухов". Это произошло 7 апреля на территории военно-морской базы РФ в городе Балтийск Калининградской области.

4 июля Юсов сообщил, что в проведении спецоперации "Рыбалка" помощь оказывал бывший военный Балтийского флота, доброволец Легиона "Свобода России" украинского происхождения с позывным "Гога".

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