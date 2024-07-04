Несмотря на то, что мужчина является гражданином России, он искал пути, чтобы помочь Украине.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что бывший военный Балтийского флота РФ, который помог ВСУ уничтожить современный ракетный корабль "Серпухов", по происхождению является украинцем.

По его словам, доброволец Легиона "Свобода России" с позывным "Гога" является гражданином РФ, однако активно поддерживает Украину.

"Гога сам вышел на Украину, искал этого выхода, пробовал демобилизоваться и разорвать контракт, его не отпустили <...> Именно это заставило экс-военного выйти на связь с украинской разведкой, а затем помочь провести спецоперацию "Рыбалка". Кровь - не вода", - отметил Юсов в эфире телемарафона "Единые новости".

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Представитель украинской разведки подчеркнул, что операция была сложной, а эвакуация занимала время. Он подчеркнул, что поджечь корабль внутри является непростой задачей, однако "все получилось благодаря профессионализму и сотрудников ГУР, и бойцов ЛСР, и проекта "Хочу жить".

Уничтожение ракетного корабля "Серпухов" - что известно

Как писал УНИАН, ГУР МО Украины подтвердили, что в России выгорел ракетный корабль "Серпухов". Также в разведке показали кадры пожара внутри судна.

"7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области России в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов". Из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации", - отметили тогда в сообщении ГУР.

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