После взрывов все больше коллаборантов, которые прислуживали оккупантам, готовы к сотрудничеству с украинскими властями.

В Мелитополе прогремели очередные взрывы по адресам, где проживают коллаборанты, привлеченные к организации "референдума".

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Иван Федоров.

"Сегодня взрывы прогремели по трем адресам, где проживают предатели. Один – фейковый директор Водоканала Дмитрий Онищук. Он почти лишился своего дома, он ему не нужен – в Мелитополе ему не рады", – сказал Федоров. Видео дня

В своих соцсетях мэр добавил, что Онищук был в топ 5 гауляйтеров из списка партизан.

Онищук причастен к разгрому помещений ЖЭКов, невыплате зарплат сотрудникам КП "Жилмассив" в 2016-м и др.

"Говорят, изрядно испугался после взрывов. Но как минимум такая же участь ждет каждого любителя "русского мира" и фейковых референдумов", – отметил Федоров.

Кроме того, по информации Федорова, взрыв прогремел по адресу квартальной, "которая изменила принципы своих избирателей, и была пособником проведения этого "референдума": "Ей также передали "привет" наши силы сопротивления. Она также не хочет принимать в этом. Третий человек, который тоже принимал непосредственное участие в этом. Ну и штаб – где непосредственно происходила организация "референдума".

Городской голова Мелитополя подчеркнул, что благодаря взрывам "есть уже очередь коллаборантов, которые раньше были готовы сотрудничать с оккупантами, сегодня они также выходят с нами на связь, готовы рассказывать всю информацию, готовы сотрудничать с украинскими властями, чтобы их не трогали партизаны".

"Поэтому цель достигнута", - констатировал мэр.

Как писал УНИАН, в Мелитополе 8 сентября взорвался штаб движения "Мы вместе с Россией", организованного российской партией "Единая Россия".

Движение "Мы вместе с Россией" оккупационная власть создала после захвата Мелитополя и других южных регионов Украины. Обеспечением работы штабов занимаются правящая российская партия "Единая Россия" и "Общероссийский народный фронт".

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