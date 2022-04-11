В частности, уничтожен один самолет, два вертолета, четыре беспилотных летательных аппарата.

Сегодня зенитными-ракетными подразделениями Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

В частности, как отмечается, уничтожен один самолет, два вертолета, четыре беспилотных летательных аппарата.

"Истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня силы ПВО 68 отдельной егерской бригады уничтожили российский вертолет Ми-24. Воины отметили, что российская "вертушка" полетела вслед за российским кораблем.

Вас также могут заинтересовать новости: