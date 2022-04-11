Это уже пятый трофейный вертолет на счету 68 отдельной егерской бригады.

Силы ПВО 68 отдельной егерской бригады уничтожили российский вертолет Ми-24. Воины отметили, что российская "вертушка" полетела вслед за российским кораблем.

Об этом говорится в Facebook бригады.

"Благодаря подразделениям ПВО 68 отдельной егерской бригады счет сбитой авиации врага увеличился еще на одну. Вертолет Ми-24 полетел вслед за российским кораблем. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе", - отметили в бригаде.

Уничтоженный вертолет стал 5-м в списке трофеев воинов. Также на счету бригады - один сбитый российский штурмовик Су-25.

Воины также показали один из вертолетов, уничтоженных накануне.

Как сообщал УНИАН, часть российских вертолетов, базировавшихся на территории Республики Беларусь, сменила дислокацию на аэродром Сеща в Брянской области России. Там также базируются истребители, самолеты АН-124 и Ил-76.

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