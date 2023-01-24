После 24 февраля прошлого года он начал по собственной инициативе собирать информацию о дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка.

Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского приспешника. В ходе масштабных контрдиверсионных действий в прифронтовых районах Донецкой области удалось обнаружить бывшего беркутовца.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленником оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. Отмечается, что после 24 февраля прошлого года он начал по собственной инициативе собирать информацию о дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка.

"Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск. Собранные сведения передавал своей дочери, которая проживает во временно оккупированном Севастополе, в виде текстовых сообщений в мессенджере. Полученную информацию женщина "сливала" своему знакомому – участнику оккупационной группировки РФ на полуострове. Разведывательные данные были нужны врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как проинформировали в спецслужбе, соратник агрессора предлагал знакомому дочери свою помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ. Для этого просил предоставить ему соответствующее вооружение и боеприпасы.

"Во время задержания злоумышленника правоохранители обнаружили мобильный телефон и символику террористической организации "ДНР". На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Предатели и коллаборанты

Как уже сообщал УНИАН, недавно СБУ назвала имя сотрудника ФСБ, который организовал работу российской "власти" в Херсонской области. Кроме этого задержан коллаборанта на Харьковщине. Он помогал рашистам вывозить украинское зерно.

Сегодня, 24 января, в Кропивницком поймали предателя, который готовил удары по электроподстанциям. Завербованный местный житель передавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры для дальнейших ракетных ударов.

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