Противники обстреляли Зеленовку, сообщил глава ОП.

В результате обстрелов Херсонской области российскими захватчиками погиб ребенок, еще два человека ранены - все они были возле магазина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Россияне убили ребенка в Херсонской области. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке", - написал он.

Руководитель ОП добавил, что отец принес ребенка в больницу на руках. "Также ранения получили еще два человека. Все они находились возле магазина", - сообщил Ермак. Он подчеркнул, что российские террористы продолжают цинично убивать гражданских украинцев.

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Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Враг уже не раз бил по территории региона, есть много жертв, пострадавших. Кроме того, разрушено немало зданий.

Как сообщал УНИАН, 15 мая глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в предыдущие сутки из-за обстрелов российскими оккупантами Херсонской области погибли шесть человек, еще трое получили ранения.

Кроме того, сообщалось, что утром 15 мая противники атаковали Херсон беспилотниками. В результате вражеской атаки серьезным разрушениям подверглось здание одного из учебных заведений.

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