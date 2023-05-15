На месте "прилета" продолжается разбор завалов.

Армия Российской Федерации утром 15 мая атаковала Херсон дронами. В результате удара российских оккупантов серьезные разрушения получило здание одного из учебных заведений.

"На видео - последствия российского удара по одному из образовательных заведений Херсона", - говорится в сообщении Херсонской ОВА в Facebook.

По данным местных властей, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

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На обнародованных кадрах видно, что здание осталось без крыши, а часть стен превратилась в руины. При этом в уцелевшей части не осталось ни одного целого окна.

На месте "прилета" работают коммунальные службы. Продолжается разбор завалов.

Удар россиян по Хероснской области - что известно

15 мая глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки, 14 мая, из-за обстрелов российскими оккупантами области погибли шесть человек, а еще трое получили ранения.

Всего оккупанты совершили 86 обстрелов области, выпустив 381 снаряд из тяжелой артиллерии, танков, беспилотников и авиации. При этом Херсон противник обстрелял четыре раза, выпустив девять снарядов.

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