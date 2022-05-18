СБУ опубликовала новую запись разговора одного из захватчиков.

Российские захватчики без колебаний расстреливают мирное население Украины, пытающееся вырваться из временно оккупированных территорий.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р", – рассказывает на опубликованной записи российский оккупант своей жене.

Отмечается, что его подразделение до сих пор стоит на востоке Украины и истребляет украинцев, которые пытаются спасти свои жизни и убежать от "освободителей".

"СБУ системно документирует эти и другие факты для международных судов. Ибо действия ра**стов являются грубым нарушением законов и обычаев войны", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как 17 мая в Херсонской области оккупанты обстреляли автоколонну с гражданскими, погибли по меньшей мере три человека.

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