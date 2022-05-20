Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию.

Для освобождения ребенка Служба безопасности Украины провела спецоперацию в Черниговской области, когда этот регион был временно оккупирован армией рашистов.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

С началом полномасштабного вторжения РФ мать мальчика, военнослужащая-контрактница ВСУ, для безопасности отправила его к родственникам в одно из сел на Черниговщине.

Затем село оказалось под временной оккупацией, связь с сыном была потеряна.

Через несколько дней на телефон матери поступил звонок с неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Фашисты выдвинули ультиматум освобождения ребенка: они потребовали информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцировались на территории Черниговщины.

Женщина обратилась за помощью в СБУ. В ответ контрразведчики спецслужбы "разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка".

Спикер СБУ добавил, что материалы следствия приобщены к многочисленным доказательствам нарушения россиянами законов и обычаев войны.

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