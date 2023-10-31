За минувшие сутки удалось ликвидировать еще 870 российских захватчиков.

Количество российских потерь в Украине с начала полномасштабной войны сегодня пересекло черту в 300 тысяч человек. В частности, за минувшие сутки удалось ликвидировать еще 870 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери РФ в Украине с 24 февраля 2022 года составляют около 300 810 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили:

танков - 5211 (21 за сутки);

боевых бронированных машин - 9804 (29);

артиллерийских систем - 7227 (25);

реактивные системы системы залпового огня - 844 ( 10);

средства противовоздушной обороны - 562 ( 3);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 5440 (21);

крылатых ракет - 1546 (2);

единиц автомобильной техники и автоцистерн - 9590 (35);

единиц спецтехники - 1016 (2).

Изменений за минувшие сутки не претерпело количество обезвреженных российских самолетов - 321, вертолетов - 324, подводных лодок - 1, а также кораблей и катеров - 20.

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Потери России в Украине по состоянию на 31 октября - что известно

Только на Авдеевском направлении с 10 октября Силы обороны Украины уничтожили уже шесть российских самолетов. В частности, 29 октября удалось сбить очередной российский штурмовик Су - 35.на этом направлении ВСУ ежедневно ликвидируют сотни российских захватчиков и десятки единиц их вооружения и техники, нанося врагу значительные потери.

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