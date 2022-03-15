Кремлю придется компенсировать Украине все разрушения и потери, которые войска РФ совершили с момента вторжения, предупредил аналитик.

Советник руководителя Офиса Президента и военный аналитик Алексей Арестович считает, что Россия экономически уже не поднимется на тот уровень экономики, которым она обладала до начала войны с Украиной.

Об этом он рассказал в эфире журналиста Дмитрия Гордона, отвечая на вопрос, санкции убивают российскую экономику или просто подтачивают её.

"Эти санкции двоякие: они убивают экономику РФ, просто ломают ей хребет. Набиуллина (глава ЦБ РФ) уже подала в отставку. И эксперты говорят, что даже если сейчас мгновенно снять все санкции, российская экономика никогда – никогда – не вернется к тому уровню, который был до войны. Слишком тяжелый удар, и они будут вылезать десятилетия из санкций. Но пока их никто не собирается снимать.

А потом, есть второй этап санкций, который прямо болезненно бьет по лицам, принимающим решения. Там и пропагандисты, и военные, и спецслужбисты, оркужение Путина. Это персональные санкции, которые накладываются на их личные активы", - сказал Арестович.

По его словам, санкции не просто ломают российскую экономику, а уже хребет ей сломали:

"Всё. Это будет страна четвертого мира. Не второго, не третьего, а четвертого. И если они не успеют отсюда уйти и компенсировать нам всё, что они натворили, то они уже не поднимутся. А не хочется же быть ни персонально, ни в рамках государства страной четвертого мира"

Ранее Арестович сказал, что много раз предупреждал о предстоящей войне России против Украины, но его называли сумасшедшим.

Также он спрогнозировал, когда закончится война в Украине. Один из прогнозов - оптимистичный, с окончанием боевых действий и выводом российских войск в течение полутора-двух недель.