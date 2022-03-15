По словам военного аналитика, РФ напала бы даже в том случае, если бы при власти был либеральный президент, а не диктатор Путин.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что он 20 лет предупреждал о нападении РФ на Украину, однако его прежде никто не хотел слушать.

"Я понимал, что война начнется. Как только случилась Тузла, 2003-й год, я служил капитаном в ГУР МО и написал докладную записку – начальство покрутило пальцем у виска, а СБУ сказала, что из-за таких как Арестович войны и разгораются. Был скандал.

В 2008-м году с Дмитрием Корчинским мы проводили командно-штабную игру по поводу того, как захватят Крым, и военное обоснование атаки. В итоге так его и захватили, буквально на 95% как я расписал. Но в 2008-м все тоже крутили пальцем у виска. Потом, когда в 2014-м году я сказал, что захватят Крым, будет Иловайск, мне тоже писали всякие комментарии", - сказал Арестович в эфире передачи Дмитрия Гордона.

По словам военного аналитика, Россия напала бы даже в том случае, если бы при власти был не Путин, а гораздо более либеральный президент.

"Я четко сказал "где" и "когда", потому что есть временные даты и логика развития политических и военных событий, которая показывает неизбежность подобных решений российского руководства, даже если бы у власти был не путин, а какой-нибудь либерал или демократ. Потому что само столкновение наших геополитических плит и логика общемирового противостояния вызывает необходимость проведения российской военной операции против Украины", - отметил Арестович.

Также Арестович спрогнозировал, когда закончится война в Украине. Один из прогнозов - оптимистичный, с окончанием боевых действий и выводом российских войск в течение полутора-двух недель.