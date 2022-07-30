Первые 18 гаубиц Krab были доставлены из Польши в Украину – в рамках военной поддержки – в мае.

Польский оружейный завод Huta Stalowa Wola подготовил первые восемь пушечных гаубиц "Краб" для передачи Украине. Завершается и переподготовка военнослужащих.

Об этом пишет Польское Радио.

Сейчас речь идет о последних формальностях, после чего САУ транспортируют в Украину.

Также в Польше завершается переподготовка военнослужащих украинской армии, которые будут руководить пушечными гаубицами.

Восемь "Крабов" для украинской армии будут переданы в рамках имплементации межправительственного соглашения, которое Польша и Украина заключили в Киеве в начале июня.

Контракт стоимостью более 3 млрд злотых предусматривает производство заводом около 60 гаубиц и дополнительных машин для украинской артиллерии.

Первые 18 гаубиц "Краб" были доставлены из Польши в Украину – в рамках военной поддержки – в мае. Эта техника была передана из средств польского войска.

САУ AHS Krab (САУ "Краб") - это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку.

Напомним, что польское правительство анонсировало рекордный за последние 30 лет контракт на поставку оружия Украине. Украина также подписала контракт со Словакией на закупку восьми единиц САУ Zuzana 2.

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