Практическая скорострельность гаубицы в боевых условиях составляет 2 выстрела в минуту, она способна поражать цели на расстоянии до 40 километров.

Польские гаубицы "Краб" успешно работают на передовой.

Об этом сообщил в Telegram главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Польские "Крабы" успешно работают на передовой. САУ AHS Krab (САУ "Краб") - это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенное компоновки", - отметил он.

По словам Залужного, максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту.

Также доступна стрельба сериями снарядов.

"Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км", - рассказал главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что первые немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 уже находятся на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: