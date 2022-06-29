Польские гаубицы "Краб" успешно работают на передовой.
Об этом сообщил в Telegram главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
"Польские "Крабы" успешно работают на передовой. САУ AHS Krab (САУ "Краб") - это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенное компоновки", - отметил он.
По словам Залужного, максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту.
Также доступна стрельба сериями снарядов.
"Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км", - рассказал главнокомандующий.
Ранее сообщалось, что первые немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 уже находятся на фронте.