Самый большой страх российских властей – смерть путина, после которой россию ждет хаос. А прямо сегодня самую большую проблему для кремля составляют удары дронов СБУ по их НПЗ. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что интенсивность и частота ударов Службы нарастает. "Только за последнюю неделю три масштабных прилета по НПЗ. Последний - в ночь с 28 на 29 января по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. У россиян элементарно не хватает ПВО, чтобы прикрыть все объекты. География у дронов широчайшая. И санкции от СБУ будут только нарастать", - пишет Голобуцкий.

Политолог акцентирует, что россия несет огромные убытки от ударов дронов СБУ. "От "санкций СБУ" огромные прямые убытки. Каждый прилет - это от 50 до 100 миллионов долларов стоимости нефти и оборудования. Например, прямые убытки от ударов на этой неделе по нефтеперекачивающей станции в Рязани - 75 миллионов. Но еще более важны убытки косвенные - из-за сорванных контрактов, из-за разорванных цепей поставок. Эти цифры трудно вычислить точно, но очевидно, что речь идет о сотнях миллионов долларов убытков от каждого удара", - считает эксперт.

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"Кремль очень настойчиво пытается создать для своих граждан иллюзию мирной жизни. Но постоянно горящие НПЗ, невозможно скрыть из-за масштаба пожаров. Над очередными заявлениями, что это "обломки дронов", смеются даже российские телеграм-каналы. Обломки дронов СБУ - самые точные и самые взрывоопасные обломки в мире", - резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно об ударах по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь". В результате атаки дронов СБУ на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Россиянам пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому нефть поставляется к терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области.