Ведущие американские военные специалисты считают, что нужно начать с передачи Украине F-16, отметил эксперт.

Украина получит американские многофункциональные легкие истребители F-16, а после них – самолеты А-10 и F-15.

Уверенность в этом выразил президент американского аналитического центра The Potomac Foundation Филипп Карбер в интервью 24 каналу.

"Что касается самолетов – нужно время, чтобы научить пилотов и наземную команду, обслуживающую эти самолеты. Требуется достаточное количество запчастей, механики и т.д. В то же время должен сказать, что в мире много отставных пилотов и других специалистов, работавших с F-16. И не только в США – в Европе их практически тысячи. Они могли бы стать добровольцами, которые тренируют ваших ребят, а те уже научат многих других", – отметил он.

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"Еще один рассматриваемый самолет – это А-10. На нем легко учиться летать, однако для вас более важно получить F-15 "Игл". Он эффективен против ПВО, а также может наносить удары на большой дистанции. Поэтому ведущие американские военные специалисты, генералы Кларк, Бридлав и другие придерживаются мнения, что нужно начать с F-16, а затем добавить А-10, поскольку они доступны. А на будущее обеспечить Украину самолетами F-15", – добавил Карбер.

Истребители F-15 и F-16 для Украины

Ранее сообщалось, что Украина нуждается в истребителях F-15 и F-16. В Воздушных силах ВСУ заявляли, что вместе с такими самолетами Украине понадобятся и обученные пилоты.

Во второй половине сентября стало известно, что Украина продвинулась в переговорах с США о предоставлении F-16 и систем Patriot.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер спрогнозировал, что, скорее всего, Украина получит американские истребители F-16 только через два-три года после принятия соответствующего решения о поставке.