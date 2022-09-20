Россияне активизировали ряд своих "агентов влияния" в Европе, отметил военно-политический обозреватель.

Российская пропаганда ищет пути дискредитировать Украину для приостановки поставок оружия от западных партнеров.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Фактически еще до полномасштабного вторжения 24 февраля Россия развернула масштабную ИПСО, целью которой была попытка приостановить поставки оружия в Украину. В частности, в рамках этого ИПСО распространялись фейки о том, что украинские военные продают на черном рынке ПТРК Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger",– отметил он. Видео дня

"После полномасштабного вторжения, когда Украина стала получать военную технику, российские пропагандисты и вовсе погрузились в шизофренический экстаз, сообщая о том, что ВСУ продают на черном рынке САУ Caesar и даже M142 HIMARS. При этом российские военные у них эти образцы техники приобрели и приступили к изучению", – добавил эксперт.

Коваленко акцентировал, что ни одного доказательства такому обороту оружия на черном рынке представлено не было, и поставки оружия Украине продолжились.

"Похоже, в среде российских пропагандистов поняли, что бить нужно точечно и менее размашисто. Быть, так сказать, одновременно и скромнее и наглее. А потому сейчас готовится новая ИПСО против Украины, волнового характера – т.е. будет иметь эффект волны. Согласно имеющейся информации, сейчас россияне активизировали ряд своих агентов влияния в Европе из числа политических деятелей, занимающих посты в ряде международных организаций, дабы использовать площадку одной из этих международных организаций с целью дискредитации Украины. Пользуясь узнаваемым брендом известной организации, российские агенты влияния должны будут провести ряд мероприятий посвященных теме неконтролируемого оборота огнестрельного оружия в Украине и угрозах от этого процесса европейскому сообществу", – рассказал эксперт.

Коваленко с сожалением резюмировал, что "агенты влияния" РФ "продолжают находиться практически в каждой структуре", и "реализация такого сценария Россию совершенно не затруднит".

Ранее сообщалось, что россияне создали сайт на немецком языке для дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

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