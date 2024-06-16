Украина как жертва агрессии имеет право на выбор, отметила словенский лидер.

Продолжается война в Украине, и если украинское государство перестанет бороться против агрессии России, то наступит ее конец, но это станет также концом верховенства права в мире.

Об этом сказала президент Словении Наташа Пирц-Мусар на Глобальном саммите мира по поводу войны в Украине. "Если Россия перестанет бороться, то война остановится, а если Украина перестанет бороться, то наступит конец Украине. Но это станет также концом верховенства права", - подчеркнула она.

По ее словам, присутствие лидеров большого количества стран на саммите свидетельствует о том, что международное сообщество выступает за завершение "ужасного нарушения" практически всех мировых юридических норм, которые происходят во время агрессии России в отношении Украины. Она подчеркнула, что Словения готова активно содействовать процессу, который должен привести к тому миру, когда "Украина как жертва агрессии имеет право на выбор".

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Она напомнила, что Россия, как член Совета безопасности ООН, должна была беспокоиться о мире и безопасности на всей планете. "Придерживается ли Россия этого? Нет", - подчеркнула президент Словении. По ее словам, поддержка Украины очень важна, потому что она борется "за всю планету, за уважение к международному праву". При этом напомнила, что на сегодня есть 55 вооруженных конфликтов в мире, и это самое высокое количество после конца Второй мировой войны.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает правильным решением, что Россию не пригласили на первый Саммит мира, который проходит в Швейцарии 15-16 июня.

Он отметил, что война в Украине - "это глобальный вопрос". По его словам, те кто собрался на саммит, имеют разные взгляды на эту проблему, но все смотрят в одном направлении и у всех есть понимание, что надо делать. Рютте отметил, что Россия не должна быть за одним столом с другими лидерами на саммите.

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