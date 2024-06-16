По его словам, участники саммита имеют разные мнения, но все смотрят в одном направлении.

Россию не пригласили на первый Саммит мира, который сегодня проходит в Швейцарии. Это было правильное решение, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая на саммите.

Он отметил, что война в Украине "это глобальный вопрос". По его словам, те, кто собрался на саммит, имеют разные взгляды на эту проблему, но все смотрят в одном направлении и у всех есть понимание, что надо делать.

"Вы не можете захватывать другую страну, похищать детей, вы не можете играть с продовольственной безопасностью, не можете ставить под угрозу радиационную безопасность. Мы даем важный сигнал, показывая, что не только украинский народ хочет мира, а его хотят все", - подчеркнул Рютте.

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По его словам, лидеры разных стран посылают Путину сигнал.

"Все согласны, что Россия не должна быть сейчас за этим столом. Мир придет только тогда, когда Россия будет согласна со всеми международными принципами и Уставом ООН", - сказал премьер-министр Нидерландов.

По его словам, сейчас делаются шаги в направлении мира, но есть много препятствий на этом пути.

Саммит мира в Швейцарии

Как сообщал УНИАН, вчера и сегодня в Швейцарии проходит Глобальный саммит мира относительно войны в Украине. По его завершению страны-участники должны принять итоговую декларацию.

Агентство Reuters отмечает, что в проекте этой декларации сказано, что участники обвиняют войну России против Украины в причинении "крупномасштабных человеческих страданий и разрушений". Также они призывают уважать территориальную целостность Украины.

Как добавляется, в документе отмечается необходимость вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и доступ к морским портам Украины. Из проекта декларации удалили предыдущее утверждение о "российской агрессии" и его заменили на "войну".

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