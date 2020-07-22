С полуночи оккупанты 6 раз обстреливали позиции украинских военных - Минобороны
С полуночи российские оккупанты шесть раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 6 обстрелов позиций Объединенных сил", - говорится в сообщении.
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В частности, вблизи Майорска Украинские защитники зафиксировали разрывы 25 вражеских мин 120-го калибра.
Также из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения террористы начинали боевые действия в районах Марьинки, Лебединского и Хутора Вольного.
"После 10:20 в районе Богдановки оккупанты сбросили с беспилотного летательного аппарата гранатометный выстрел ВОГ-25 и вели обстрел из стрелкового оружия. Наши воины вели адекватные оборонительные действия, применяя в ответ дежурные огневые средства. Потери российско-оккупационных войск уточняются", - говорится в сводке.
Отмечается, что защитники Украины ежеминутно находятся в готовности дать жесткий отпор на коварные действия российско-оккупационных войск.
Как сообщал ранее УНИАН, по имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.
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