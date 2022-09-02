Полиция начала 21,6 тыс. производств по фактам нарушения законов и обычаев войны.

С начала военной агрессии РФ против Украины повреждено 2 тыс. 328 заведений образования.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, об этом на брифинге сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев.

Он напомнил, что только за последние три дня оккупанты двумя ракетами "Искандер" обстреляли город Никополь, в результате чего уничтожено и повреждено 20 частных домов, сбито электроопоры, повреждено здание религиозной общины.

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Также реактивными системами залпового огня "Ураган" с кассетными боеприпасами обстрелян город Зеленодольск, повреждены производственные здания Криворожской ТЭЦ, а в результате артиллерийского обстрела повреждены жилые дома в городе Кривой Рог.

Кроме того, оккупанты ежедневно обстреливают жилые кварталы Харькова.

Сергеев подчеркнул, что с начала военной агрессии РФ против Украины повреждены 2 тыс. 328 учреждений образования, из которых 289 - разрушены.

"Совершенные военными РФ преступления тщательно документируются. Следственные подразделения полиции начали 30,2 тысячи уголовных производств по фактам совершения военных преступлений", - сказал он.

Больше всего – 21,6 тыс. уголовных производств – начаты по фактам нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины), 7,2 тыс. – за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины), а еще 1,2 тыс. уголовных производств начатых по фактам колабораційної деятельности (ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, по данным МВД, в Украине к учебному году в очной форме готовы более половины учебных заведений.

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