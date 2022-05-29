Оккупанты занимаются мародерством на оккупированной территории Украины.

Российские силы, вероятно, намерены разграбить занятые промышленные районы в Мариуполе и Запорожской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление главаря боевиков террористической ""ДНР" Дениса Пушилина о том, что самый крупный завод в Мариуполе "Азовсталь" не будут восстанавливать по "экологическим" соображениям.

Кроме того, оккупационные войска начали вывоз металла из Мариупольского порта в Россию.

В то же время русские хотят якобы отремонтировать машиностроительный завод "Азовмаш", но перспективы этого "улучшения" туманны, поскольку еще в мирное время предприятие сталкивалось с серьезными финансовыми проблемами, и вряд ли будет приносить прибыль сейчас.

Запорожские власти сообщали, что российские войска только что начали эксплуатацию завода запасных частей для тракторов в Мелитополе после конфискации его у законного владельца.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк: оккупанты заняли отель на окрестностях города, а ВСУ пытаются их оттуда изгнать.

Войска РФ пытаются также наступать на Славянском направлении. Вражеские военные перебрасывают под Купянск Харьковской области дополнительную технику. В некоторых населенных пунктах русские пытались развить наступление - потерпели поражение и отошли.

Россия продолжает бомбить украинские города, терроризируя гражданское население.

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