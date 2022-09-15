Также оккупанты массированно обстреляли центр Авдеевки.

Российские захватчики разрушили многоэтажку в Бахмуте и массированно обстреляли центр Авдеевки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В частности, активнее всего враг стрелял в Бахмутском районе.

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"Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС", - заявил Кириленко.

Кроме того, у Торецьку россияне попали в больницу - ранили 1 человека, повредили 3 отделения.

В Светлодарской громаде россияне обстреливали Отрадовку и Майорск. Информация о пострадавших не поступала.

Также ночью были прилеты по Северску - повреждены частные дома.

В Покровском районе россияне ударили по тыловому Мирнограду и прифронтовым Авдеевской и Очеретинской громадам.

Вместе с тем, в Мирнограде попали в шахту - ранили 1 человека. По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из "Смерчей".

"В Авдеевке снова массированный артобстрел центра города. Последствия - устанавливаем. В Очеретинской громаде из "Ураганов" обстреляли Новобахмутовку - без пострадавших", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях. Тем временем на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили большую часть 137-го парашютно-десантного полка РФ.

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