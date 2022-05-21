Русские могут соврать, что они захватили больше украинских солдат.

Российские пропагандисты могут завышать количество украинских бойцов, эвакуированных с "Азовстали" в Мариуполе по состоянию на 20 мая.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

"Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала эвакуации "Азовсталь" покинули почти 2000 украинских бойцов, тогда как Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что он зарегистрировал только "сотни" украинских военнопленных", - отмечают аналитики.

Несоответствие может быть результатом просто задержек с регистрацией или отчетностью МККК. Однако официальные российские источники также могут скрывать истинное количество эвакуированных по разным причинам, добавляют в Институте.

Русские могут заявить, что они захватили больше украинских солдат, чем на самом деле, чтобы максимизировать количество российских пленных, которых можно обменять, если они договорятся об обмене пленными с Украиной.

Кроме того, российское руководство может также попытаться избежать осуждения, признав, что его силы были блокированы в многомесячной осаде "сотнями", а не "тысячами" украинских защитников.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко дополнительно заявил, что дал команду на прекращение обороны Мариуполя для спасения жизни защитников "Азовстали", поэтому в ближайшие дни число эвакуированных, скорее всего, увеличится, говорится в отчете.

Эвакуация военных с "Азовстали"

Как известно, 17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

18 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.

20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

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