Российские пропагандисты могут завышать количество украинских бойцов, эвакуированных с "Азовстали" в Мариуполе по состоянию на 20 мая.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
"Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала эвакуации "Азовсталь" покинули почти 2000 украинских бойцов, тогда как Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что он зарегистрировал только "сотни" украинских военнопленных", - отмечают аналитики.
Несоответствие может быть результатом просто задержек с регистрацией или отчетностью МККК. Однако официальные российские источники также могут скрывать истинное количество эвакуированных по разным причинам, добавляют в Институте.
Русские могут заявить, что они захватили больше украинских солдат, чем на самом деле, чтобы максимизировать количество российских пленных, которых можно обменять, если они договорятся об обмене пленными с Украиной.
Кроме того, российское руководство может также попытаться избежать осуждения, признав, что его силы были блокированы в многомесячной осаде "сотнями", а не "тысячами" украинских защитников.
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко дополнительно заявил, что дал команду на прекращение обороны Мариуполя для спасения жизни защитников "Азовстали", поэтому в ближайшие дни число эвакуированных, скорее всего, увеличится, говорится в отчете.
Эвакуация военных с "Азовстали"
Как известно, 17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.
По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых.
Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.
18 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.
20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.