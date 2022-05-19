Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск.

Враг деморализован, несет потери и отказывается воевать.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18: 00.

"Личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не осуществляются", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

"Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск", - добавили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, основные усилия враг продолжает сосредотачивать на Донетчине и Луганщине, где проводит безуспешные наступления и контратаки.

В то же время Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения Сил обороны вглубь временно занятой территории, а в отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки для восстановления утраченных позиций.

Вас также могут заинтересовать новости: