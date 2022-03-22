Спасатели эвакуировали из медицинского учреждения детей.

В Северодонецке Луганской области российские оккупационные войска обстреляли детскую больницу, в результате произошло возгорание крыши.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасная, Новодружеск, Тошковка очередной раз страдают от обстрелов российских захватчиков.

Так, за минувшие сутки в результате обстрелов произошло более двух десятков пожаров в многоэтажных и жилых домах, горели хозяйственные постройки, гаражи, учреждение общего образования и объекты инфраструктуры.

"В Северодонецке российские нелюди открыли огонь по детской больнице. В результате чего произошло возгорание крыши. Наши спасатели оперативно эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых – это врачи, в безопасное место", - отмечается в сообщении.

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