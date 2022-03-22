В Северодонецке Луганской области российские оккупационные войска обстреляли детскую больницу, в результате произошло возгорание крыши.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасная, Новодружеск, Тошковка очередной раз страдают от обстрелов российских захватчиков.
Так, за минувшие сутки в результате обстрелов произошло более двух десятков пожаров в многоэтажных и жилых домах, горели хозяйственные постройки, гаражи, учреждение общего образования и объекты инфраструктуры.
"В Северодонецке российские нелюди открыли огонь по детской больнице. В результате чего произошло возгорание крыши. Наши спасатели оперативно эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых – это врачи, в безопасное место", - отмечается в сообщении.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.