В Ростовской области разбился штурмовик СУ-25, летевший на боевой вылет с аэродрома.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.
"Еще сутки не закончились, а хорошие новости постоянно поступают. В Ростовской народной республике разбился СУ-25, который летел на боевой вылет с аэродрома, - ноют кац*пские информационные помойки", - сказано в сообщении.
При этом сообщают, что пилот не выжил.
Как сообщал УНИАН, сегодня была повреждена подстанция в Шебекино Белгородской области, от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. При этом губернатор области Вячеслав Гладков обвинил Вооруженные силы Украины в обстреле подстанции.
Массированный обстрел Украины 10 октября
Как сообщал УНИАН, вчера российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории нашей страны.
В результате атаки 14 человек погибли и 97 получили ранения.
Украина была вынуждена прекратить экспорт электроэнергии, чтобы стабилизировать собственную энергосистему.
Во время вчерашних обстрелов было обесточено 3900 населенных пунктов, энергетикам и спасателям уже удалось восстановить электроснабжение в большинстве регионов.