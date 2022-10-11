В Ростовской области разбился штурмовик СУ-25, летевший на боевой вылет с аэродрома.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

"Еще сутки не закончились, а хорошие новости постоянно поступают. В Ростовской народной республике разбился СУ-25, который летел на боевой вылет с аэродрома, - ноют кац*пские информационные помойки", - сказано в сообщении.

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При этом сообщают, что пилот не выжил.

Как сообщал УНИАН, сегодня была повреждена подстанция в Шебекино Белгородской области, от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. При этом губернатор области Вячеслав Гладков обвинил Вооруженные силы Украины в обстреле подстанции.

Массированный обстрел Украины 10 октября

Как сообщал УНИАН, вчера российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории нашей страны.

В результате атаки 14 человек погибли и 97 получили ранения.

Украина была вынуждена прекратить экспорт электроэнергии, чтобы стабилизировать собственную энергосистему.

Во время вчерашних обстрелов было обесточено 3900 населенных пунктов, энергетикам и спасателям уже удалось восстановить электроснабжение в большинстве регионов.

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