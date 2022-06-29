Русской артиллерии нужно нанести непоправимый урон, считает генерал Ходжес.

Украинская армия отбросит россиян до конца года за линию 23 февраля, если Запад консолидировано будет поставлять ВСУ вооружение в необходимом количестве.

Об этом в эфире Голос Америки заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"В следующие несколько недель мы начнем ощущать разницу от дальнобойной артиллерии и ракет, и влияние, которое они оказывают на российские войска. Но до того это будет ад для украинских солдат и мирных жителей, по которым наносит удары российская артиллерия", - сказал Годжес.

Он согласился с тезисом о задержке с поставкой тяжелого вооружения Соединенными Штатами, поскольку "некоторые решения были одобрены позже, чем должны были бы быть".

"Существовало беспокойство, что мы каким-то образом можем спровоцировать русских, если мы предоставим какие-то мощности. И мы в конце концов их предоставляли, и русские никак не реагировали. Мы сами сдерживали себя больше, чем нужно. Вот почему мы сейчас отстаем в предоставлении некоторых мощностей. Но позитив в том, что процесс пошел", - сказал экс-командующий.

Ходжес надеется, что США разработают стратегию в отношении региона Черного моря, поскольку Украина стратегически важна из-за своего положения: "Поэтому нам нужна стратегия для региона, чтобы у нас был план безопасности на более длинную перспективу для Украины и других государств региона".

На вопрос, достаточно ли сейчас армии четырех РСЗО HIMERS, которые были присланы партнерами, Ходжес ответил: "Как для HIMERS - это хорошо, но это около 10% от нужного количества. И, конечно, нужны боеприпасы. Чтобы иметь такое влияние, которое ведет к победе, надо еще где-то 40 HIMERS".

Он уточнил, что речь идет о том, чтобы остановить российскую армию и нанести непоправимый урон артиллерии врага.

"Если они (украинцы - УНИАН) это сделают, а потом Генштаб решит, что россияне достаточно ослабли и надо начать контрнаступление... Я думаю, что без артиллерии россияне не смогут сравниться с украинцами", - считает американский военный.

По его мнению, единственное, что умеет Россия, - это стрелять бесконечным количеством артиллерии. Если же этой артиллерии не будет- русские станут уязвимыми.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на оккупации Лисичанска - последнего бастиона на пути захвата всей Луганской области. Сейчас в тех районах продолжаются бои.

С 25 июня оккупанты продвинулись на 2 км возле Лисичанского НПЗ к югу от города, пишут британские разведчики.

На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск.

На Бахмутском направлении захватчики пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС.

Русские войска продолжают ракетный террор украинских городов, не считаясь с жертвами среди гражданских. Сегодня утром враг ударил по многоэтажке Николаева, а ракета, выпущенная в сторону Одесской области, была перехвачена силами ПВО.

В боях ВСУ ликвидировали уже 35 450 оккупантов и уничтожили тысячи единиц техники.

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