Шмигаль подчеркнул, что нельзя делить россиян на хороших и плохих.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС ввести визовый бан для граждан РФ.

Об этом он заявил в интервью немецкому агентству DPA.

"К сожалению, опросы показывают, что около 80 процентов людей в россии поддерживают войну против нашей страны. К сожалению, это не только война Путина. 200 тысяч российских солдат воюют против Украины. Даже их семьи ничего не говорят против, население в целом поддерживает эту войну", - отметил Шмигаль.

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Он также подчеркнул, что нельзя делить россиян на хороших и плохих.

"Для нас невыносимо, что часть россиян убивает и насилует людей в нашей стране, а другая часть хорошо живет на Западе, едет в отпуск, наслаждается dolce vita. Российскому обществу нужен холодный душ в виде визового запрета для туристов и студентов", - отметил Шмыгаль.

Напомним, также Шмыгаль назвал пять стратегических задач правительства до победы в войне.

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