Также он назвал вызовы правительства на ближайшее время.

Расходы на оборону, обеспечение всех социальных обязательств, макроэкономическая стабильность и перестройка экономики на рельсы военного времени, дальнейшая евроинтеграция и подготовка масштабного плана восстановления Украины стратегическими задачами Кабинета министров в завоевание победы в войне с РФ.

Об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Для Кабинета министров мы определили пять стратегических задач. Они и в дальнейшем будут определять нашу работу до окончательной победы. Первое и ключевое - это финансирование армии и обороны нашего государства. Второе - это выплата всех социальных обязательств и социальная защита тех, кто в этом нуждается. Третье - это макроэкономическая стабильность и перестройка экономики на рельсы военного времени. Четвертое - активное движение в плоскости европейской интеграции. Пятое - подготовка масштабного плана восстановления Украины и реализация программ быстрого восстановления", - сказал он.

Также премьер назвал задачи правительства на ближайшее время:

"Это наращивание экспорта и новая логистика, в том числе через Дунай и новые пункты пропуска на западной границе, реализация программы грантов для бизнеса "єРобота", стимулирование спроса на украинскую продукцию, уменьшение регуляции и максимальная диджитализация всех процессов во взаимодействии государства и бизнеса, "таможенный безвиз" с ЕС, развитие индустриальных парков, энергетическая стабильность и проведение отопительного сезона, дальнейшее сокращение некритических расходов государственного бюджета, приватизация государственного имущества", - сказал Шмыгаль.

Напомним, первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29-30 августа.

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