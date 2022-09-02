Он отметил, что Украина ждет от США поставки танков "Абрамс", а от Германии – "Леопард-2".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед визитом в Германию призвал правительство этой страны поставлять ВСУ боевые танки, чтобы отбивать российских оккупантов.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

"Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду: современные боевые танки также должны быть поставлены", - сказал Шмыгаль. Видео дня

"Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки "Абрамс", а Германия – "Леопард-2". Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя", – заявил он.

Шмыгаль отметил, что Германия достигла огромного прогресса в вопросе поддержки Украины оружием, поскольку сначала поставляли только средства защиты и шлемы, а сегодня это самое современное оружие.

"Но, конечно, мы хотим получить больше оружия и оборудования как можно скорее", – заявил он.

Прямые поставки современных боевых танков и БМП для Шольца до сих пор остаются табу. Ни одна другая страна НАТО до сих пор не передала Украине такие системы вооружения.

Напомним, в субботу Шмыгаля ожидают в Берлине. В воскресенье его примет канцлер Германии Олаф Шольц. Шмыгаль станет самым высокопоставленным украинским политиком, который посетит Берлин с начала российской войны в Украине.

Как сообщал УНИАН, 29 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев получит новейшее оружие в ближайшие недели. Он отметил, что Берлин может стать ответственным за обеспечение отдельными видами вооружения.

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