Наступательное и оборонительное вооружение существенно отличается и не может быть взаимозаменяемым.

В связи с полномасштабным военным вторжением России Украина остро нуждается в военной поддержке США.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

"В перечне предложений, которые украинская сторона предоставила США еще несколько недель назад, речь идет о не менее 14 категориях. В частности, о танках, истребителях, дальнобойных средствах поражения. В этом смысле вопрос распределения на наступательное или оборонительное оружие нивелирован", - заявил эксперт.

Згурец подчеркнул, что наступательное и оборонительное вооружение существенно отличается и не может быть взаимозаменяемым.

"Оборонительными образцами вооружений невозможно выбить врага с захваченных им территорий. Это уже осознали и американцы, и европейцы. Поэтому разговор об артиллерии, танках и самолетах является составной частью удовлетворения национальных потребностей Украины", - заявил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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