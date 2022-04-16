По словам эксперта, многое будет зависеть от того, есть ли у США в наличии необходимое Украине вооружение.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, США могут существенно упростить процедуру предоставления Украине вооружения, приняв закон о ленд-лизе.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

"Закон о ленд-лизе не предусматривает определение тех или иных образцов. Речь идет именно об упрощении процедур. Вопросы образцов будут оговариваться согласием США предоставить те образцы из перечня вооружения, которые мы можем получить быстро", - отметил эксперт.

В то же время, по словам эксперта, многое будет зависеть от того, есть ли в наличии необходимое Украине вооружение.

"На сегодняшний день США уже предоставили значительное количество противотанковых средств, средств борьбы с воздушными целями, артиллерийские комплексы и т.д. Если мы хотим получить американские "Патриоты", все будет зависеть от наличия этих комплексов и времени их изготовления. Это может занять от года и больше. Ситуация с самолетами – такая же. Более простой комплекс противовоздушной обороны NASAMS можно поставить быстро и он достаточно прост в овладении, но этих комплексов нет, их также нужно изготавливать", - заявил эксперт.

Згурец отметил, что по каждому образцу вооружений могут быть временные ограничения, которые не зависят от скорости следования по закону ленд-лиза.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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