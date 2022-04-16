Эксперт напомнил, что запасы советского вооружения и боеприпасов к нему очень ограничены.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, страны-партнеры передают нам советское вооружение, однако такие поставки можно воспринимать лишь как промежуточное решение.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

"Есть список стран, среди которых Польша, Словакия, Чехия, которые имеют определенные запасы советских вооружений. Процесс передачи вооружений от них уже реализован с Чехией на примере БМП, с поляками поднималась тема передачи танков. Последний положительный пример — словацкие системы ПВО С-300, которые на днях пришли в Украину", - отметил эксперт.

По словам эксперта это ПВО, с которым хороша знакома украинская армия.

"Это комплекс ПВО советского производства, компенсирующий отдельные потери ПЗРК в украинской армии. Кроме того, эти системы хорошо известны украинской армии", - подчеркнул Згурец.

Однако, эксперт напомнил, что запасы советского вооружения и боеприпасов к нему очень ограничены.

"Следует понимать, что перечень советских вооружений после распада СССР в странах, ранее им владевших, уменьшился. Запасы ограничены, а некоторые образцы находятся уже не в совсем подходящем состоянии. Можем вспомнить историю с Германией, которая сначала решила передать значительное количество советских ПЗРК "Стрела", но из 2500 более или менее пригодными были только 500", - напомнил эксперт.

Он также высказал предположение, что некоторые боеприпасы могут иметь истекший срок годности.

"Вопросы к танкам, к советским пушкам, к системам ПРО — это как раз ракеты и боеприпасы. Ведь все ракеты и боеприпасы имеют срок годности, обычно не превышающий 15 лет. Боеприпасы могут быть на грани срока использования. А зачем нам вооружение без боеприпасов?", - отметил военный эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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